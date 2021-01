Die Aktionäre von Wisekey haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Darunter sei die Schaffung von neuem genehmigten Kapital und von bedingtem Kapital durch die Ausgabe von Klasse-A-Aktien für die Verwaltungsräte und die Firmenleitung, teilte das Cybersecurity-Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.