Wisekey beruft Maria Aqueveque Jabbaz und Cristina Dolan ins Beratungskomitee

Frau Aqueveque Jabbaz sei unter anderem Chef und Gründerin des auf Investitionen in digitale Vermögenswerte und dezentralisierte Finanzprojekte fokussierten Beratungsunternehmens Maqueveq & Co, teilte die IT-Firma am Donnerstag mit.

Die Ingenieurin Dolan führe InsideChains, ein Unternehmen, das Firmen berät, die sich unter anderem auf Blockchain, Cyber-Sicherheit und Risikoquantifizierung für neuartige Fintech-, Versicherungs- und Mobilitätsangebote für Unternehmen spezialisiert haben.

(AWP)