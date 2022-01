Das im Bereich Cybersecurity und IoT tätige Unternehmen Wisekey hat den Start seiner ersten beiden Kleinsatelliten bekannt gegeben. Ein Falcon-9-Rakete von Space X brachte die WISeSat-1 and WISeSat-2 genannten Satelliten am Donnerstag in eine Umlaufbahn um die Erde, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.