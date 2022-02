Wisekey ernennt David Khalifa zum globalen Verkaufschef

Khalifa soll die globale Expansionsstrategie von Wisekey vorantreiben, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dazu soll er die Präsenz in den Märkten Europa und USA stärken sowie die Expansion in neuen Märkten und Segmenten vorantreiben.

Gemäss Mitteilung bringt er mehr als 30 Jahre Verkaufserfahrung in der Halbleiterindustrie mit. Er arbeitete unter anderem bei Firmen wie STMicroelectronics, LSI Logic und NXP. Dort war er in Führungspositionen im Key Account Management wie auch im Sales und Marketing in den Regionen Europa, Amerika und Asien tätig. Zuletzt arbeitete er als Vice-President beim australischen Halbleiterhersteller Silanna.

cg/kw

(AWP)