Wisekey holt Ex-T-Online-CTO Andreas Kindt ins Beratungskomitee

Wisekey holt Ex-T-Online-Technologiechef Andreas Kindt ins Beratungskomitee. Damit will das Unternehmen den neuen Wise.Art-Marktplatz voranbringen. Andreas Kindt werde die Technologieentwicklung leiten, teilte Wisekey am Freitagabend in einem Communiqué mit. Bereits am Vortag hatte der Cybersicherheitsspezialist Sixtine Crutchfield zur neuen "NFT Art Director" ernannt.