Arago wurde gemäss den Angaben 1995 in Frankfurt am Main gegründet. Das Unternehmen nutzte Technologien wie Inferenz und maschinelles Lernen, um Geschäftsprozesse automatisch abzuwickeln, heisst es.

Die Investition von Wisekey in Arago erfolge in Form eines konvertierbaren Darlehens ("Convertible Loan"). Dieses werde von Wisekey in fünf Tranchen von je 1,1 Millionen US-Dollar - beginnend im August 2020 und endend im Dezember 2020 - an Arago gezahlt.

