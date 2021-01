Wisekey hat einen Sicherheits-Chip unter der Bezeichnung "VaultIC" zur Sicherung von sogenannten Cold Wallets lanciert. Damit bezeichnet man Speichermedien die nicht an Netzwerke oder Internet angeschlossen sind, und etwa zur Aufbewahrung von Kryptowährungen verwendet werden. Mit dem neuen Chip weite man das Angebot an Sicherheits-Hardware aus, heisst es in einer Mitteilung von Wisekey vom Mittwochabend.