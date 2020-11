Wisekey plant Übernahme von deutscher KI-Firma Arago

- Die Cybersecurity-Firma Wisekey möchte die deutsche Arago erwerben. An der im Bereich Künstliche Intelligenz tätigen Gesellschaft hatte Wisekey erst vor kurzem 5 Prozent der Anteile erworben. Nun wolle man die Geschäfte von Arago ganz übernehmen und mit dem "Internet of Things"-Bereich von Wisekey zu einer neuen Plattform verbinden, teilte die Schweizer Firma am Montagabend mit.