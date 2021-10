Wisekey steigert Umsatz in ersten neun Monaten

Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey hat in den ersten neun Monaten des Jahres gemäss ungeprüften Zahlen einen Umsatz von 15,4 Millionen Dollar erzielt. Dies entspreche einem Plus von 34 Prozent, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Im Vergleich zur entsprechenden Periode des Vor-Corona-Jahres 2019 ist es allerdings ein Rückgang von knapp 20 Prozent.