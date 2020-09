Wisekey und Arth Media Team spannen bei Hologramm-Konferenzen zusammen

Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey und das kanadische Unternehmen Arth Media Team spannen bei der Durchführung von Hologramm-Konferenzen zusammen. So werde Wisekey die Authentifizierungs- und zusätzliche Sicherheitsdienste für eine "HoloPresence"-Investorenkonferenz bereitstellen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die "weltweit erste" Konferenz dieser Art soll am 17. November an der Nasdaq MarketSide in New York stattfinden.