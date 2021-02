Wisekey und Turing Cryptography wollen in Asien gemeinsam auftreten

Das übergeordnete Ziel der Partnerschaft sei es, durch die Einführung neuer und innovativer kryptographischer Sicherheitslösungen im asiatisch-pazifischen Raum und anderen Märkten Synergien zu generieren, teilte die Genfer IT-Firma am Mittwoch mit. In der ersten Phase der Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen SSL/TSL-Produkte in der Region Asien-Pazifik einführen.

Danach sollen auch dazu ergänzende Lösungen angeboten werden. Dazu zählen die führende biometrische FIDO-Authentifizierungssoftware von Turing Cryptography und die End-to-End AIoT-Plattform von WISeKey. Zukünftige Synergien dürften voraussichtlich gemeinsame Angebote im Bereich der KI-gestützten Sicherheitslösungen umfassen, wo beide Unternehmen über Kernkompetenzen verfügen.

Crypto GmbH ist laut Mitteilung ein KI-gestütztes Sicherheitsunternehmen mit Sitz in Berlin und einer starken Präsenz in Asien, Nordamerika und Europa und sei eine Tochtergesellschaft der Korea Electronic Certification AuthorityCrossCert Inc.

