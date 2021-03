Wisekey könnte demnächst mit den Seychellen ins Geschäft kommen. Der Cybersecurity-Spezialist hat mit dem Inselstaat eine Absichtserklärung über die Entwicklung einer digitalen Identitätsplattform unterzeichnet. Das Pilotprojekt werde in verschiedene nationale Initiativen integriert, erklärte Wisekey am Dienstag in einem Communiqué insbesondere in das eGovernment und möglicherweise auch in eTourismus und eHealth.