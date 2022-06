Das im Bereich Cybersecurity tätige Unternehmen Wisekey hat seine Mehrheitsbeteiligung am deutschen KI-Start-up Arago an die Investmentgesellschaft Ogara verkauft. Wisekey und Arago arbeiten aber weiter gemeinsam an der zunehmenden Konvergenz von künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT).