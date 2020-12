Wisekey will neue Aktien für Arago-Kauf schaffen

Die neu geschaffenen Class-B-Aktien werde Wisekey an den Arago-Eigner Hans-Christian Boos übertragen. Boos werde im Gegenzug seine Arago-Anteile an Wisekey abgeben, heisst es weiter. So wolle man in den Besitz aller Arago-Aktien kommen. In einem ersten Schritt hatte Wisekey bereits eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an Arago übernommen.

Um die Kapitalerhöhung von den Aktionären absegnen zu lassen, führt Wisekey eine ausserordentliche Generalversammlung durch. Sie soll am 28. Januar virtuell über die Bühne gehen. Da stellt sich zudem Hans-Christian Boos zur Wahl in den Wisekey-Verwaltungsrat.

mk/ra

(AWP)