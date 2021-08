Wohneigentumsplattform Liiva der Mobiliar und Raiffeisen lanciert

Die gemeinsam von der Mobiliar und Raiffeisen aufgebaute Wohneigentumsplattform Liiva geht nun an den Start. Auf der Plattform sollen Themen rund um den Erwerb, die Modernisierung und bald auch zum Verkauf von privatem Wohneigentum abgedeckt werden, wie das Anfang Jahr gegründete Joint Venture Liiva am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.