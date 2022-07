Würth legt bei Umsatz und Betriebsergebnis zu

Der Handelskonzern Würth hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 bei seinen Geschäftszahlen zugelegt. Der Umsatz liegt bei 9,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Künzelsau mitteilte. Das entspreche einem Plus von 18,4 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres.