Wuxi-Gruppe kauft Pharmaproduktion von Bristol Myers in Couvet

In Couvet betreibe Bristol Myers Squibb mit rund 110 Mitarbeitenden eine hochmoderne, kommerzielle Produktion für Medikamente in Kapsel- und Tabletten-Form, heisst es auf Nachfrage. Der Verkauf des Standorts an die Wuxi-Gruppe sei nach einer Analyse zur Optimierung der Präsenz in Europa erfolgt.

Die Schweiz bleibe auch in Zukunft ein wichtiger strategischer Standort für Bristol Myers Squibb, so die Mitteilung weiter. Derzeit beschäftigen die Amerikaner an fünf Standorten nebst Couvet in Boudry, Zofingen, Steinhausen und Zürich rund 1'220 Mitarbeitende.

Für Wuxi wird Couvet die erste Produktionsstätte auf europäischem Boden sein. Damit will die Gruppe die Kapazitäten in der Medikamenten-Produktion erweitern und das globale Netzwerk ausbauen, wie es weiter heisst. Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2021 erwartet.

mk/yr

(AWP)