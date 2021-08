Wuxi-Gruppe schliesst Übernahme der Pharmaproduktion in Couvet ab

Von Couvet aus will Wuxi STA den Angaben zufolge ihre Kunden und Partner rund um den Globus bei der Bereitstellung von Arzneimittel besser unterstützen. Damit baut das Unternehmen ihre Präsenz auf acht globale Standorte für Forschung & Entwicklung und die Produktion aus.

Laut früheren Angaben wollen die Chinesen die Anlagen und Ausrüstungen in Couvet übernehmen sowie auch die Belegschaft weiterbeschäftigen. In Couvet waren rund 110 Mitarbeitende in der kommerziellen Produktion für Medikamente in Kapsel- und Tabletten-Form für Bristol Myers Squibb tätig.

mk/

(AWP)