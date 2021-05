Xbox-Manager rechnet mit weiteren Übernahmen

Nach dem milliardenschweren Kauf von Zenimax Media könnten weitere Übernahmen von Microsoft in der Spielebranche folgen. "Ich denke, dass es davon in Zukunft noch mehr geben wird", sagte Aaron Greenberg, Marketing-Chef bei Microsoft Xbox, der Deutschen Presse-Agentur. Zenimax ist mit Entwicklerstudios wie Bethesda Softworks und ID Software unter anderem für erfolgreiche Spieleserien wie "The Elder Scrolls", "Fallout" und "Doom" verantwortlich.