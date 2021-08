Xing-Betreiberin New Work wird optimistischer für 2021

Die Xing-Betreiberin New Work wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Das operative Ergebnis solle 2021 verglichen mit dem Vorjahr zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Erholungstendenzen seien "eindeutig positiv", hiess es zur Begründung. Konkrete Zahlen nannte der Vorstand allerdings nicht.