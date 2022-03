Xlife-Projektgesellschaft Laxxon Medical gewinnt Evonik als Investorin

Laxxon Medical hat den Angaben zufolge eine 3D-Siebdrucktechnologie entwickelt, mit der so genannte "strukturierte" Tabletten hergestellt werden können. Möglich sei zum Beispiel eine Kombination von aktiven und inaktiven Schichten, so dass mehrere Dosen eines Arzneimittels zu unterschiedlichen Zeitpunkten freigesetzt werden können. Zugleich können mehrere Inhaltsstoffe in einer Tablette kombiniert werden.

Für eine zielgenaue Abgabe der Wirkstoffe in den neuartigen Tabletten sorgen laut Mitteilung Polymere von Evonik. Diese dienten zum Beispiel als Beschichtung für Tabletten und bewirkten, dass der Wirkstoff entweder unmittelbar nach dem Schlucken, nach einer bestimmten Verzögerung oder konstant über einen längeren Zeitraum freigesetzt werde, heisst es.

Die Aktien von Xlife werden seit dem 11. Februar am neuen Sparks-Segment der SIX gehandelt.

uh/tp

(AWP)