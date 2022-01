Das Aktienkapital beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf 5'199'123 Franken, eingeteilt in gleichviele Namenaktien zu je 1 Franken, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Die Kapitalerhöhung besteht dabei aus 108'495 privatplatzierten Aktien mit einem Nennwert von je 46,20 Franken. Zudem wurden 31'360 neue Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsrechten ausgegeben.

Xlife Sciences plant noch im laufenden Quartal eine Kotierung im neuen Sparks-Segment der Schweizer Börse.

kae/

(AWP)