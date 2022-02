Xlife Sciences kooperiert mit Shenzhen Investment Holding Capital

Zudem werde Xlife durch die Partnerschaft Zugang zu den Forschungseinrichtungen von SIHCC in der Shenzhen Hong Kong Science and Technology Innovation Zone erhalten. Gleichzeitig werde SIHCC durch die Zusammenarbeit von dem bestehenden Netzwerk in der Region Deutschland, Schweiz und Österreich von Xlife profitieren, heisst es weiter. Gemeinsames Ziel der Partner sei die Entwicklung bestehender Projekte in den jeweiligen Märkten sowie der Aufbau einer Struktur für gemeinsame Investitionen in frühe und fortgeschrittene Projekte im Gesundheitssektor.

tv/rw

(AWP)