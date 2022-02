Xlife Sciences mit fulminantem Börsendebut am Sparks-Segment der SIX

(Aktualisiert mit Schlusskurs) - Die Aktien der Xlife Sciences AG sind heute erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt worden. Es ist der erste Titel im neuen "KMU-Segment" mit Namen "Sparks". Bei Handelsschluss lag das Papier schon sehr deutlich über dem Referenzkurs vom letzten Handelstag an der Münchner Börse, wo die Aktie bisher gehandelt wurde.