Xlife Sciences veröffentlicht Prospekt für Kotierung an der SIX

Xlife Sciences hat den Prospekt für den geplanten Wechsel von der Münchner an die Schweizer Börse SIX veröffentlicht. Das Unternehmen, das bekanntlich kommenden Freitag an die Schweizer Börse SIX wechseln will, hat demnach von Januar bis September 2021 einen Umsatz von 442'000 Franken erzielt.