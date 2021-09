Youngtimers AG schliesst Übernahme von Youngtimers Asset Company ab

Die in Mailand beheimatete Garage Italia Customs wurde vom italienischen Unternehmer Lapo Elkann gegründet, der zudem einer der grössten Aktionäre der Youngtimers AG ist, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Die Transaktion umfasse zudem die vollständige Übernahme von Youngtimers Media LLC mit Sitz in New York.

Zudem gibt es eine Kaufverpflichtung für eine Beteiligung in Höhe von bis zu 9,03 Prozent an Pininfarina - ein italienisches Designstudio und Karosseriebauunternehmen - über eine von der Gegenpartei gewährte Verkaufsoption. Diese könne zwischen dem 1. und 15. Februar 2022 zu einem Preis von höchstens 1,05 Euro je Aktie ausgeübt werden. Ob die Gegenpartei diese Option allerdings ausübt, hänge davon ab, ob sie während des angegebenen Zeitraumes im Besitz der Aktien sei.

dm/ra

(AWP)