Youngtimers schreibt kleinen Gewinn im ersten Halbjahr

Per Ende Juni sei das Eigenkapital um 1,9 Prozent auf 5,24 Millionen Franken gestiegen, erklärte die Gesellschaft am Dienstag in einem Communiqué. Im Juli hatte Youngtimers 50 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu 0,7 Franken je Titel ausgegeben und damit 35 Millionen Franken eingenommen.

Durchgeführt wurde die Platzierung von der L. Holding S.r.l., einer privaten Investmentgesellschaft des italienischen Unternehmers Lapo Elkann, weltweit auch im Automobilrennsport bekannt. Mit dem Geld wurde Anfang September die Beteiligung an der in Mailand beheimateten Garage Italia Customs konsolidiert. Zudem gibt es eine Kaufverpflichtung für eine Beteiligung von bis zu 9,03 Prozent an Pininfarina - einem italienischen Designstudio und Karosseriebauunternehmen.

mk/ra

(AWP)