Youngtimers verkauft Auto-Plattform Petrolicious

Die auf europäische Medien und E-Commerce spezialisierte Youngtimers AG hat den vor zwei Monaten angekündigten Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Petrolicious abgeschlossen. Man halte nun keine Aktien oder Anteile mehr an Petrolicious LLC, teilte die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Freitag mit.