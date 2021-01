Ypsomed-Aktie nach Insulet-Einigung gesucht

Der Burgdorfer Medizinaltechniker Ypsomed kann nach Jahren einen Schlussstrich unter den Rechtsstreit mit dem früheren US-Partner Insulet setzen. Bis 2018 hatte Ypsomed für Insulet die Insulinpumpe Omnipod in Europa verkauft und erhält nun eine mit Blick auf die Trennung vertraglich vereinbarte Entschädigung in Millionenhöhe. Obwohl mit der Zahlung und einer damit verbundenen Sonderdividende gerechnet werden konnte, kommt die Meldung an der Börse gut an.