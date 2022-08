Yusuf Savmaz übernimmt per 1. August 2022 den Posten als Chef der BNP Paribas Vermögensverwaltung in der Deutschschweiz. Auch ist er neues Mitglied des Exekutivkomitees der Vermögensverwaltung Schweiz & Emerging Markets bei der Bankengruppe, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.