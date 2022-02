Zahl ausgeschriebener Stellen wächst deutlich schneller als vor Corona

Laut dem Michael Page Swiss Job Index lag die Anzahl der inserierten Stellen im Februar 2022 41,1 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahrsmonat. Damit sei die Wachstumsrate der Stelleninserate doppelt so hoch wie noch vor der Pandemie, teilte das Personalberatungsunternehmen am Dienstag mit.

Aber auch im Monatsvergleich nahmen die inserierten Stellen weiter zu. So stieg die Zahl ausgeschriebener Jobs von Januar auf Februar laut der Mitteilung um 6,7 Prozent an, wobei vor allem in der Romandie ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet wurde.

Am stärksten nachgefragt sind offenbar Stellen in der IT. Zwischen Januar und Februar wuchs die Zahl der ausgeschriebenen Stellen für Programmierer, Software-Entwickler, IT-Support-Spezialisten und IT-Administratoren um je mehr als 20 Prozent.

Im Jahresvergleich waren die Wachstumsraten der Jobinserate teils sogar noch viel höher. So lag die Zahl der Job-Inserate für Programmierer gegenüber Februar 2021 um rund 50 Prozent höher, ebenso für Software-Entwickler.

tv/uh

(AWP)