Zahl der offenen Stellen in der Schweiz steigt im vierten Quartal markant

In dem vierteljährlich erstellten Bericht zum Schweizer Arbeitsmarkt wird die Zahl der offenen Stellen im letzten Jahresviertel 2019 auf über 205'000 beziffert, was gegenüber dem dritten Quartal einem Zuwachs von gut 8 Prozent entspricht. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt die Zahl der offenen Stellen ebenfalls um über 8 Prozent höher. Die Zahl der offenen Stellen für Führungskräfte liegt bei rund 20'400, was einem Anteil von knapp 10 Prozent aller Stellen entspricht.

Knapp 53 Prozent aller Stellenanzeigen werden von Personaldienstleistern ausgeschrieben, während sich der Rest auf Websites von Firmen findet. Nach Kantonen weisen Zürich und Bern mit je über 23'000 die höchste Anzahl an vakanten Stellen auf. Dahinter folgen Aargau und St. Gallen.

Am meisten Stellen ausgeschrieben sind für die Branchen Baugewerbe, Detailhandel, Gesundheitswesen sowie Gastronomie und Hotellerie.

Gemäss eigenen Angaben ermittelt die x28 AG ihre Daten, indem sie via einer Webspider alle relevanten Websites nach offenen Stellen mehrfach täglich absucht. Jeweils am 15. des Quartalsmitte-Monats (also 15. Februar, 15. Mai, 15. August bzw. 15. November) würden alle ermittelten Stellenanzeigen analysiert und ausgewertet.

cf/

(AWP)