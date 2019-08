Zalando übertrifft Erwartungen und blickt optimistischer in die Zukunft

"Mehr Kunden als je zuvor haben Zalando als ihren Starting Point for Fashion, ihre erste Anlaufstelle für Mode, gewählt", sagte Finanzchef David Schröder. Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich in den Monaten April bis Juni um gut 15 Prozent auf 28,3 Millionen, die Anzahl der Bestellungen zog um fast ein Viertel auf 36,1 Millionen an. Um Kunden in Westeuropa schneller zu beliefern, will der Onlinehändler noch in diesem Sommer den Bau eines neuen Logistikzentrums in den Niederlanden starten. Das Sortiment soll sich vergrössern, wobei der Fokus besonders auf dem Premiumsegment, nachhaltiger Mode und einer verbesserten Kooperation mit anderen Händlern liegen soll.

Die Jahresprognose hob der Konzern leicht an. Zalando erwartet den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) nun in der oberen Hälfte der Spanne von 175 bis 225 Millionen Euro. Das Umsatzplus soll rund um das untere Ende (zuvor: am unteren Ende) der Spanne von 20 bis 25 Prozent liegen. Die Investitionen sollen unverändert bei etwa 300 Millionen Euro liegen.

Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von starken Ergebnissen. Das Umsatzwachstum sei von einem deutlichen Anstieg aktiver Kunden angetrieben worden. Im Durchschnitt habe jeder aktive Kunde 4,6 Bestellungen bei Zalando in den letzten zwölf Monaten durchgeführt. Zudem sei das Partnerprogramm, über das andere Unternehmen ihre Produkte auf der Zalando-Webseite anbieten können, ein Zugpferd. Derzeit seien mehr als 1300 stationäre Geschäfte mit der Zalando-Plattform verbunden, wie das Unternehmen mitteilte.

Vorbörslich lag die Zalando-Aktie am Donnerstagmorgen bei Tradegate mehr als fünf Prozent im Plus im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Seit Jahresbeginn legte das Papier einen starken Spurt hin und kletterte um über 85 Prozent in die Höhe, nachdem es Mitte 2018 wegen des Hitzesommers noch steil bergab gegangen war./elm/niw/jha/

(AWP)