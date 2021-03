Zalando will Geschäft mit eigener Plattform deutlich ausbauen

Der Online-Modehändler Zalando will in den kommenden Jahren sein Wachstum vorantreiben. So soll bis 2025 das Bruttowarenvolumen (GMV) auf mehr als 30 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Zalando wolle zudem langfristig einen Anteil von über 10 Prozent am europäischen Modemarkt erreichen, dessen Volumen das Unternehmen auf rund von 450 Milliarden Euro beziffert.