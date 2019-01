Magine hat seinen Streaming-Dienst an den Schweizer Konkurrenten Zattoo verkauft. Magine TV werde Ende Februar seinen Dienst einstellen, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Magine will sich künftig auf das weltweite Geschäft mit Unternehmenskunden konzentrieren. Mit MaginePro bietet das Unternehmen Video-Streaming-Plattformen und -Lösungen etwa für Websites. Der Streaming-Service war in Deutschland seit 2014 verfügbar.