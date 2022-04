Zehnder kauft europäischen Luftfilterhersteller Filtech

Damit erwerbe Zehnder einen langjährigen, verlässlichen Lieferanten. Nebst dem Hauptsitz und einer Produktionsstätte in der niederländischen Gemeinde Udenhout verfüge das Unternehmen über zwei weitere Produktionsstandorte: In Modane in Frankreich sowie in Rancate-Mendrisio in der Schweiz. Die Hauptkunden von Filtech sind in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimaanlagen tätig.

Mit der Akquisition von Filtech mache Zehnder einen weiteren strategischen Schritt, um das Wachstum im Bereich Lüftungen voranzutreiben und das technologische Know-how zu stärken.

hr/ra

(AWP)