ZKB lanciert ebenfalls Saron-Hypothek

Diese hat eine unbefristete Laufzeit und einen variablen Zinssatz, welcher sich am Referenzzinssatz Saron orientiert. Der Zinssatz werde für jede Zinsperiode jeweils zwei Bankwerktage vor dem Ende der Zinsperiode fixiert und dem Darlehensnehmer per Ende der Zinsperiode (ein oder drei Monate) belastet, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Hypothek kann jederzeit - unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist - gekündigt werden. Zudem kann mit der sogenannten Switch-Option jederzeit und kostenlos in eine andere ZKB Hypothek gewechselt werden.

Bekanntlich wird der Libor nach Ende 2021 nicht weitergeführt. In der Schweiz wird er durch den Saron (Swiss Average Rate Overnight) ersetzt. Dieser basiert auf einem Tagessatz, zu dem sich Finanzinstitute in der Schweiz im Refinanzierungsgeschäft Mittel ausleihen.

Nebst der ZKB haben bereits diverse andere Finanzinstitute die Lancierung von Saron-Hypotheken angekündigt. So etwa die Credit Suisse, die UBS, die St. Galler Kantonalbank, die Raiffeisen-Gruppe, die WIR-Bank, die Luzerner oder die Glarner Kantonalbank.

(AWP)