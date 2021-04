ZKB-Vorsorge-App "frankly" nach einem Jahr mit Kundenvermögen von 600 Millionen

Die im vergangenen März von der grössten Schweizer Kantonalbank lancierte App will den Nutzern ein einfaches und kostengünstiges Vorsorgesparen mit Wertschriften bieten. "frankly" ist für alle Kunden erhältlich, eine Kundenbeziehung zur ZKB ist nicht notwendig.

Die Lancierung der App im März 2020 mitten in den Corona-Turbulenzen an den Finanzmärkten habe sich als richtig erwiesen, wird ZKB-CEO Martin Scholl zitiert. Nutzer der App seien in diesem "speziellen Jahr" mit einer hervorragenden Performance belohnt worden. Die "All-in-Fee" ist dank der steigenden Vermögen noch gesunken und beträgt laut den Angaben aktuell noch 0,46%.

Die Vorsorge-App schlägt den Nutzern je nach gewähltem Risikoprofil eine persönliche Anlagestrategie mit unterschiedlich hohen Aktienquoten vor. Ende März habe "frankly" zudem die Palette an nachhaltigen Anlagen um eine neue Anlagegruppe erweitert, heisst es.

