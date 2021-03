Zur Rose-Aktie für Aussagen von Rivalin Shop Apotheke in Sippenhaft genommen

Der Kurs des Börsenüberfliegers Zur Rose fällt am Mittwochnachmittag unter 400 Franken zurück. Händlern zufolge werden die Aktien der Versandapotheke für vorsichtige Aussagen von Shop Apotheke in Sippenhaft genommen und mit Kursverlusten abgestraft. Einige Analysten hätten sich mehr von den diesjährigen Vorgaben erhofft, so der Tenor.