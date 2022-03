Zur Rose-Aktien brechen nach Jahresergebnis weiter massiv ein

Bis um 9.25 Uhr sacken Zur Rose um 10,9 Prozent auf 115 Franken ein, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,1 Prozent im Plus steht. Bereits am Vortag verloren die Titel 9 Prozent. Das Allzeithoch vom Februar 2021 bei über 500 Franken wirkt längst nur noch wie ein ferner Traum.

Der Fokus liegt bei der Versandapotheke wenig überraschend weiter auf der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Noch immer gibt es dafür aber keinen genauen Zeitplan und Zur Rose hat nun neu eine stabile Umsatzentwicklung für 2022 in Aussicht gestellt. Baader Helvea befürchtet daher, dass die Gruppe in der DACH-Region Marktanteile verlieren könnte.

Zudem erwartet Zur Rose die Gewinnschwelle beim Betriebsergebnis (EBITDA) neu erst für 2024 und damit ein Jahr später als bisher. Der zuständige Analyst von Baader Helvea spricht im Hinblick auf die Zahlenpräsentation denn auch von einem "alles in allem enttäuschenden Ausgang".

Die ZKB verweist ausserdem darauf, dass das bisherige mittelfristige Umsatzziel von 4 Milliarden nicht mehr explizit erwähnt wurde. Eine Einführung des E-Rezepts schon ab dem zweiten Quartal 2022 hält die Kantonalbank denn auch für ambitioniert. So sieht der zuständige ZKB-Experte zwar mittelfristig "bedeutendes Potenzial" und hält die derzeit hohen Ausgaben im Hinblick auf das E-Rezept für gerechtfertigt. Die kommenden Quartal dürften aus seiner Sicht aber weiter von einer grossen Volatilität geprägt sein.

