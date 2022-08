Zur Rose-Aktien trotz teilweise verfehlter Erwartungen stark gefragt

Mit einem Kurssprung reagiert der Markt am Donnerstag auf die Zahlen der Versandapotheke Zur Rose. Die vorgelegten Zahlen bieten Licht und Schatten. So habe das Unternehmen bei den Kennzahlen die Erwartungen teilweise nicht ganz erfüllt, peile aber dafür ein Jahr früher als bislang angekündigt die Gewinnschwelle an, so der Tenor.