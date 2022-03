Zur Rose-Tochter TeleClinic wird neu von Max Müller geleitet

Bei der Zur Rose-Tochter TeleClinic kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Katharina Jünger wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Anfang April 2022 verlassen, wie die der Versandapotheke Zur Rose am Montag mitteilte. Jünger wolle sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.