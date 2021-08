Zurich-CFO: Hohe Ausschüttung ist Verpflichtung gegenüber den Aktionären

Die Zurich-Gruppe will den Investoren auch in Zukunft hohe Ausschüttungen liefern. "Die hohe Ausschüttung ist Zeichen unserer finanziellen Fitness. Es ist unsere Verpflichtung gegenüber den Aktionären", sagte Finanzchef George Quinn im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Online am 26.08.). Das Ziel der Zurich ist es, jährlich etwa 75 Prozent des Gewinns auszuschütten.