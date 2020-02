Zurich Insurance hat eine vorrangige Anleihe über 200 Millionen Dollar aufgenommen. Das Papier, das vor allem an asiatische Anleger gerichtet sei und von der Zurich Holding Company of America emittiert wurde, zahle einen Coupon von 2,3 Prozent, teilte der Versicherer am Dienstag mit. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre. Die Transaktion sei für allgemeine geschäftliche Zwecke durchgeführt worden.