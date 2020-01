Zurich Schweiz übernimmt von CSS das KMU-Geschäft

(Mit weiteren Angaben, unter anderem zur Suva) - Die Zurich baut in der Schweiz das KMU-Geschäft aus. Die Versicherungsgruppe übernimmt vom Krankenversicherer CSS in der Krankentaggeld- und Unfallversicherung ein Portfolio mit insgesamt rund 30'000 Firmenkunden. Die CSS will sich künftig noch stärker auf das Kerngeschäft mit Privatkunden konzentrieren.