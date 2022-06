Zurich verkauft Lebensversicherungsgeschäft in Singapur

(Meldung mit Angaben von Zurich-Sprecher ergänzt) - Die Versicherungsgruppe Zurich verkauft das langfristige Lebensversicherungsgeschäft in Singapur an den Rückversicherer Monument Re. Sobald die behördlichen Genehmigungen eintreffen, geht damit das Singapurer Lebensversicherungsportfolio der Zurich International Life Limited (ZILL) an Monument Re über. Zudem sollen sieben Stellen von ZILL Singapur an Monument Re übertragen werden.