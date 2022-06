Zurich verkauft Singapurer Lebensversicherungsgeschäft an Monument Re

Die Versicherungsgruppe Zurich verkauft ihr langfristiges Lebensversicherungsgeschäft in Singapur an den Rückversicherer Monument Re. Mit dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen geht damit das geschlossene Lebensversicherungsportfolio der Zurich International Life Limited (ZILL) sowie die Mitarbeiter der Niederlassung an Monument Re über.