Zwahlen & Mayr schafft es 2021 wieder in die schwarzen Zahlen

Die in den Bereichen Stahlbau und Edelstahlrohre tätige Zwahlen & Mayr hat im Geschäftsjahr 2021 nach dem coronabedingten Verlust wieder einen Gewinn geschrieben. Nachdem einem deutlich besseren ersten Semester habe man auch ein "solides" zweites Halbjahr verzeichnet, schreibt das Unternehmen in seinem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht.