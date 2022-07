Zwei von fünf Menschen leben in einem verschuldeten Haushalt

(Stellt klar, dass sich die Zahlen immer auf Haushalte beziehen, zudem im zweiten Abschnitt nach dem Zwischentitel "Schuldner" durch "Personen mit Zahlungsverzug" ersetzt; letzter Abschnitt gelöscht.) - Viele Menschen in der Schweiz sind verschuldet. Im Jahr 2020 lebte 42,9 Prozent der Bevölkerung in einem Haushalt, in dem es mindestens eine Art von Verschuldung gab. In 7 Prozent der Haushalte häuften sich sogar drei oder noch mehr Schuldenarten an, wie aus einer Erhebung des Bundesamtes für Statistik hervorgeht.