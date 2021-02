Zweit-Börsengang von Tencent Music soll offenbar fünf Milliarden Dollar bringen

Der chinesische Technologieriese Tencent will nach Insiderinformationen mit der möglichen Zweitnotierung seiner Musiksparte in Hongkong bis zu 5 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Börsengang könnte schon in diesem Jahr erfolgen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die geplante Grösse des Börsengangs und der Zeitplan könnten sich aber noch ändern, hiess es weiter.